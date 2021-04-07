Bursaspor'un en golcü ismi Batuhan Kör oldu

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör, Altay maçında attığı golle birlikte bu sezon yeşil-beyazlı takımın en golcü ismi oldu. Resmi karşılaşmalarda 11 gole imza atan 20 yaşındaki futbolcu, devre arasında takımdan ayrılan 10 gollü Ali Akman'ı da geride bıraktı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Altay maçında rakip ağları havalandıran Bursaspor'un genç ismi Batuhan Kör, takımın en golcü ismi haline geldi. Ligdeki gol sayısını 7'ye çıkartan 20 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı. Toplamda 11 golle Bursaspor'un en golcü ismi olan Batuhan Kör, devre arasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan 10 gollü Ali Akman'ı da geride bırakmış oldu. Attığı gollerden daha çok sergilediği performansla tartışma konusu haline gelen Batuhan Kör'ü, 7'şer golle Emirhan Aydoğan ve Burak Kapacak takip ediyor.