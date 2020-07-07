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Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'ın acı günü

Bursaspor’un eski başkanı Ali Ay’ın babası vefat etti.

Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'ın babası vefat etti.


Bursaspor, kulübün eski başkanı Ali Ay'ın babasının vefat ettiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından gönderilen taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Ali Ay'ın babası Hacı Mustafa Ay vefat etmiştir. Cenazesi yarın (Çarşamba) öğle namazına müteakip İrfaniye İlay Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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