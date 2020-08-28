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Bursaspor'un eski Başkanı Murat Gülez vefat etti

Bursaspor’un eski Başkanı Murat Gülez vefat etti.

Bursaspor'un eski Başkanı Murat Gülez vefat etti. Yeşil-Beyazlı kulübün 1993-95 yıllarında başkanlığını yapan 68 yaşındaki Gülez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bir dönem Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı da yapan Gülez için Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden başsağlığı yayınladı. Bursaspor Kulübü yayınladığı mesajda; "Eski Başkanlarımızdan Murat Gülez'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murat Gülez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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