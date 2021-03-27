Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı

Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı. Yeşil-beyazlı yönetimin girişimlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı öğrenildi.

Lig'in dikkat çeken kalecileri arasında yer alan Ataberk Dadakdeniz'in, yeni sezonda Bursaspor'da devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Sezon sonunda (31 Mayıs 2021) sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki file bekçisiyle yapılan görüşmeler sonrasında henüz her hangi bir sonuca varılmadı. Bu sezon Bursaspor formasıyla 18 maça çıkan Ataberk Dadakdeniz, kalesinde 29 gol gördü. Maç başına 3.8 kurtarış yapan genç kaleci, Boluspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası eldivenleri Canberk Yurdakul'a teslim etmişti. Teknik Direktör Mustafa Er'in Altay maçında kime şans vereceği ise merak konusu.