Bursaspor'un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz'den dikkat çeken performans

Lig'de maç başına en çok gol yiyen 3. kaleci olan Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, aynı zamanda ligin en çok kurtarış yapan eldivenleri arasında zirvede yer alıyor. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon yeşil-beyazlı takımın kazandığı birçok puanda da sorumluluk almasıyla dikkat çekiyor.

Lig'de üst sıraları hedefleyen Bursaspor'da, en çok dikkat çeken isimlerin başında kaleci Ataberk Dadakdeniz geliyor. Yediği gollere rağmen, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren 22 yaşındaki oyuncu, ligin en çok gol yiyen 3. kalecisi durumunda bulunuyor. Maç başına 1,5 gol yiyen Ataberk Dadakdeniz, buna rağmen takımın en iyilerinin arasında olmaya devam ediyor. Nitekim genç eldiven, ligin en çok kurtarış yapan kalecisi ünvanını da kimseye kaptırmıyor. Maç başına 3,8 kurtarış yapan Ataberk, son oynanan Akhisarspor maçında da penaltı kurtarmış, sonrasında da birçok pozisyonda rakibe geçit vermeyerek takımının 3 puana uzanmasında başrol oynamıştı.