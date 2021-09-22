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Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Tunalı, profesyonel sözleşmeye imza attı

Bursaspor Kulübü, genç oyuncusu Eren Tunalı’yla profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü, genç oyuncusu Eren Tunalı'yla profesyonel sözleşme imzaladı.


Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz Eren Tunalı kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Eren Tunalı ve ailesi katıldı. Profesyonel sözleşme imzalayan futbolcumuz Eren Tunalı'ya sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, futbol yaşantısı boyunca başarılı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

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