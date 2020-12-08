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Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman 8 gole ulaştı

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, 4 haftalık gol hasretini Bandırmaspor maçında bozdu.

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, 4 haftalık gol hasretini Bandırmaspor maçında bozdu. Genç oyuncu, toplam gol sayısını 8'e yükseltti.


TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un genç oyuncusu Ali Akman da gol hasretini sonlandırdı. 4 haftadır rakip ağları sarsamayan 18 yaşındaki futbolcu, deplasmanda attığı golle büyük sevinç yaşadı. Toplam gol sayısını 8'e yükselten Ali Akman, yaptığı 2 asistle de Bursaspor'un 22 golünün 10'una doğrudan etki etmeyi başardı.

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