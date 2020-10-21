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Bursaspor'un gol yükünü Ali Akman ve Burak Kapacak çekiyor

Bursaspor’un attığı 10 golün 9’una Ali Akman ve Burak Kapacak doğrudan etki etti.

Bursaspor'un attığı 10 golün 9'una Ali Akman ve Burak Kapacak doğrudan etki etti.


TFF 1. Lig'in köklü kulüplerinden Bursaspor'u iki genç futbolcu sırtlıyor. Yeşil beyazlıların, Balıkesirspor galibiyetinde büyük rol oynayan Ali Akman'la beraber Burak Kapacak da geride kalan haftalarda takımının gol yükünü çeken isimlerin başında geldi. Geride kalan 5 haftada rakip ağları 10 kez havalandıran Bursaspor'da, Ali Akman 4 gol 1 asist yaparak 5 gole doğrudan etki etti. Burak Kapacak da 2 gol 2 asistle 4 golün baş rolünde oynadı. 10 golün 9'unda isimleri geçen Ali Akman ve Burak Kapacak, Bursaspor'un en değerli isimleri haline geldi. Birçok kulübün transfer listesinde de yer alan ikili için Bursaspor yönetimi yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

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