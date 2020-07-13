İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'un gözü artık Play-Off'ta

Ekol Göz Menemenspor ile berabere kalan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin de kazanmasıyla birlikte büyük hüsrana uğradı.


TFF 1. Lig'in 33. haftasında dün evinde Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'un ligi ilk iki sırada bitirme şansı yok denecek kadar azaldı. İzmir ekibine diş geçiremeyen yeşil-beyazlıların, Hatayspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galip gelmesiyle ümitleri neredeyse tamamen tükendi. Ligde son haftaya girilirken, 56 puanla 5. sırada bulunan yeşil-beyazlıların ligi ikinci sırada bitirmesi için Hatayspor maçını 2 farklı kazanıp, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor'un kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Şansı bir hayli azalan Bursaspor, artık Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.