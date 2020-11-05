Bursaspor'un kalecisi Ataberk Dadakdeniz: “Çok özlemişim”

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka önünde tur atlamasında büyük rol oynayan kaleci Ataberk Dadakdeniz, sakatlıktan sonra formasını çok özlediğini söyledi.

Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle haftalardır sahalardan uzak kalan Ataberk Dadakdeniz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada formasına kavuştu. Penaltılara kalan mücadelede kurtardığı penaltı atışıyla takımını bir üst tura taşıyan genç file bekçisi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sakatlığımdan sonra tekrar kavuştum formama. Çok özlemişim.”