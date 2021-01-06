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Bursaspor'un kamp programı belli oldu

TFF 1.

Lig ekiplerinden Bursaspor'un kamp programı netleşti. Yeşil-beyazlılar, 13 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek ve 10 günlük bir kamp gerçekleştirecek.


Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalya'da kampa girecek. Sezon başından bu yana genç ağırlıklı kadro ile sergilediği performansla takdir toplayan yeşil-beyazlı takım, devre arası kamp çalışmaları için 13 Ocak Çarşamba günü İstanbul'dan Antalya'ya uçacak. Bursaspor Kulübü'nden kamp programıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:


“13 Ocak Çarşamba günü İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gidecek takımımız, Belek'te 10 gün süreyle kampa girecek, ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacağımız Adana Demirspor maçı hazırlıklarını da Antalya'da tamamlayacaktır.”


Bursaspor kampın ardından Adana Demirspor maçını oynamak için Bursa'ya gelmeden Adana'ya geçecek.

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