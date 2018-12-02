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Bursaspor'un kaptanı Teksas tribünlerinde

Bursaspor’da cezası sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen kaptan Ertuğrul Ersoy, mücadeleyi Teksas tribününden taraftarlarla birlikte takip etti.

Bursaspor'da cezası sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen kaptan Ertuğrul Ersoy, mücadeleyi Teksas tribününden taraftarlarla birlikte takip etti.


Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Bursaspor-Erzurumspor maçında taraftarlar tribünleri doldurdu. Taraftarların arasında yer alan kaptan Ertuğrul Ersoy ise dikkatlerden kaçmadı. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen ve Erzurumspor kadrosunda yer almayan kaptan Ertuğrul Ersoy, mücadeleyi Teksas tribününde takip etti.


Yeşil-beyazlı taraftarlarla maçı birlikte izleyen genç kaptan, kuleye de çıkarak tezahüratlara eşlik etti.

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