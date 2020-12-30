İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'un Keçiörengücü deplasmanında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak

Bursaspor’un deplasmanda Ankara Keçiörengücü’yle yapacağı maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Bursaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle yapacağı maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Her iki takım da genç hakem yönetiminde ikişer maça çıktı.


TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 02 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Keçiörengücü-Bursaspor maçını Antalya Bölgesi Üst Klasman Hakemi Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılığını Bersan Duran ve Mehmet Şengül yapacak. Genç hakem yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet alırken, 1 maçtan ise puansız ayrıldı. Ankara Keçiörengücü de hakem Murat Erdoğan'ın yönettiği 2 maça çıktı ve toplam 6 puan elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.