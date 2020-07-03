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Bursaspor'un konuğu Altınordu

Teknik Direktör İrfan Buz’un göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Bursaspor, yarın akşam Altınordu’yu konuk edecek.

Teknik Direktör İrfan Buz'un göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Bursaspor, yarın akşam Altınordu'yu konuk edecek.


Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı hakem Koray Gençerler yönetecek. Teknik Direktör İrfan Buz'un göreve başlamasından sonra iki maçta 6 puan toplayıp çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, ilk 3 iddiasını sürdürmek için bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Altınordu ise Bursa deplasmanından puan veya puanlarla dönerek puan durumunda orta sıralara ilerlemeyi amaçlıyor.

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