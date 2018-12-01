Bursaspor'un konuğu BB Erzurumspor

Bursaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi yeşil-beyazlılar 16 puanla 11., Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 14 puanla 14. sırada yer alıyor. Timsah, bu mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar

Öte yandan Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlıların sahasında oynayacağı maça taraftarların da yoğun ilgisi bekleniyor. Son haftalarda çıkışa geçen Bursaspor, taraftarın desteğiyle zorlu müsabakayı kazanıp, üst sıralara tırmanmak istiyor.

Sakat ve cezalılar can sıkıyor

Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu, Diafra Sakho, Bogdan Stancu ve Furkan Soyalp ile cezalı Ertuğrul Ersoy bu maçta forma giyemeyecek. Akhisar maçında cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Allano Lima ise Teknik Direktör Samet Aybaba'nın şans vermesi halinde görev bekliyor.

Düdük Palabıyık'ta

Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.