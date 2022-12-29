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Bursaspor'un Menemen FK ile oynayacağı maç bir gün sonrasına ertelendi

Bursaspor Kulübü, A Milli Takım’ın Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşma sebebiyle Bursa’da oynanacak olan Menemen FK maçının bir gün sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, A Milli Takım'ın Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşma sebebiyle Bursa'da oynanacak olan Menemen FK maçının bir gün sonrasına ertelendiğini açıkladı.


Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:


"29.03.2023 tarihinde saat 14.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağımız Menemenspor FK karşılaşması, stadyumumuzda 28.03.2023 tarihinde oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan müsabakası nedeniyle, 30.03.2023 tarihinde saat 14.00'de başlayacaktır."

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