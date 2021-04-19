İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'un Play-Off şansı matematiksel olarak sona erdi

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak Play-Off şansını yitirdi.


Lig ekiplerinden Bursaspor, sezona deyim yerindeyse havlu attı. 31. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, matematiksel olarak Play-Off barajına girme şansını yitirdi. Sezonun bitimine 3 hafta kala 43 puanı bulunan Bursa ekibi, 6. sırada yer alan Altınordu ile 10 olan puan farkını eritemedi ve kalan haftalarda hedefsiz kaldı. Bursaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile sahasında, Eskişehirspor'la ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.