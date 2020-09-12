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Bursaspor'un rakibi Adana Demirspor

Bursaspor, TFF 1.

Lig'de yeni sezonu yarın Adana Demirspor maçıyla açacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30'da başlayacak.


TFF 1. Lig'in güçlü ekibi Bursaspor, sezonun ilk haftasında geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen Adana Demirspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak.


Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ilk maçına çıkacak olan yeşil-beyazlı takımda tek hedef galibiyet. Sıkıntılı bir süreçten geçen Bursaspor, henüz transfer tahtasını açamamasından dolayı kadrosunu güçlendirememekle kalmamış, eldeki oyuncuların da birçoğunun gitmesini engelleyememişti.


Başkan değişikliği ile birlikte yeni umutlara yelken açan Timsah'da, Adana Demirspor karşısındaki tek eksiği lisansı çıkartılmayan Kubilay Kanatsızkuş. Adana ekibinde ise eksik isim bulunmuyor.


Pandemi sürecinden dolayı taraftarın olmayacağı karşılaşma iki farklı televizyon kanalından canlı yayınlanacak.

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