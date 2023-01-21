Bursaspor'un rakibi Afyonspor

Lig'in ikinci yarısının ilk maçına yarın Afyonspor karşısında çıkıyor. Yeşil-beyazlı takımın mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadele saat 14.00'te başlayacak.

TFF 2. Lig'in 21. haftasında Bursaspor, yarın taraftarı önünde Afyonspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. Oynanacak kritik mücadeleyi hakem Yunus Emre Çakar yönetecek. Çakar'ın yardımcılığını Baykal Tuna ve Oğuzhan Yiğit Karpuz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak. Karşılaşma öncesi 18 maçta yeşil-beyazlı takım 18 puan toplarken, Afyonspor ise 19 müsabakada 29 puanı hanesine yazdırdı.