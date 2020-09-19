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Bursaspor'un rakibi Altınordu

Bursaspor, sezonun 2’inci haftasında deplasmanda bu akşam Altınordu ile karşılaşacak.

Bursaspor, sezonun 2'inci haftasında deplasmanda bu akşam Altınordu ile karşılaşacak. Maçın başlama saati; 19.00.


TFF 1. Lig'in 2'inci haftasında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi genç hakem Mert Güzenge yönetecek.


Sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'la karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Yeşil beyazlı takım, sezonun ilk galibiyetini ise deplasmanda Altınordu'dan almak istiyor. Timsah'ta eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktörü Mustafa Er'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor.


İzmir temsilcisi ise ilk hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etmişti.

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