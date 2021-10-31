İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'un rakibi Ankara Keçiörengücü

Bursaspor yarın akşam Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

Bursaspor yarın akşam Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.


TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, yarın akşam sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım için de oldukça önem taşıyan karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını, Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. Ligde üst üste iki galibiyet alan ve bu seriyi bozmak istemeyen Bursaspor ile son hafta İstanbulspor'u devirerek tekrar lige tutunan Ankara Keçiörengücü galibiyeti kovalayacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.