Bursaspor'un rakibi Batman Petrol Spor

Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Batman Petrol Spor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele 14.00'te başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Batman Petrol Spor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasındaki bu kritik müsabakayı hakem Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Ayyıldız'ın yardımcılığını Mehmet Özer ve İsmail Ertunç yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Pınar olacak. Ateş hattından çıkmak isteyen yeşil-beyazlı takım galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Bursaspor'un 19, Batman Petrol Spor'un ise 24 puanı bulunuyor.