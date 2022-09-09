İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'un rakibi Batman Petrolspor

Bursaspor, TFF 2.

Lig'in 3. haftasında yarın akşam sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.


TFF 2. Lig 3. hafta maçında Bursaspor yarın sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Bayram Başkan yönetecek. Başkan'ın yardımcılıklarını Süleyman Yavaşoğlu ve Efe Kurtuluş gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Levent Buğra Vartemel olacak. İlk haftayı bay geçen Bursaspor, 2. hafta müsabakasında deplasmanda Afyonspor'a 1-0 mağlup olurken, rakip Batman Petrolspor ise 2'de 2 yaparak Bursa'ya geliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.