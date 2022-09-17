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Bursaspor'un rakibi Sivas Belediyespor

Bursaspor, TFF 2.

Lig'in 5. haftasında yarın Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, 5. hafta maçında sahasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Yorgancılar'ın yardımcılığını Abdülhamit Söyler ve Buğur Han Güler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Alper Abalı olacak. Bursaspor, çıktığı ilk 3 maçta 3 puan toplarken, Sivas Belediyespor ise 4 karşılaşmada sadece 2 puan hanesine yazdırabildi.

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