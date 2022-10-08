Bursaspor'un rakibi Tarsus İdman Yurdu

Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında yarın Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 18.30'da başlayacak.

TFF 2. Lig'in 9. haftasında Bursaspor yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 18.30'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Kestanlıoğlu'nun yardımcılığını Uğur Önay ve Barış Sun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tayfun Sarı olacak. Bu sezon çıktığı 7 maçta 7 puan toplayan Bursaspor, taraftarı önünde kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor. Konuk ekip Tarsus İdman Yurdu ise 8 maçta hanesine 11 puan yazdırırken, Bursa gibi zorlu bir deplasmanda puan çıkarmaya çalışacak.