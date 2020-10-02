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Bursaspor'un rakibi Tuzlaspor

TFF 1.

Lig'de 4. hafta heyecanında Bursaspor yarın deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.


Bursaspor, Lig 4. haftasında yarın Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılığını Seyfettin Ünal ve Suat Güz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar.


Kadroda düşünülmeyen Sedat Dursun ve Serdar Özkan dışında eksiği bulunmayan Bursaspor, geride kalan 3 haftada 3 puan toplayabildi. Evindeki 2 maçta Adana Demirspor ve Giresunspor'a mağlup olan yeşil beyazlılar, sadece deplasmanda Altınordu'yu mağlup etmeyi başardı. Tuzlaspor ise topladığı 7 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor.

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