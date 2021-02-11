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Bursaspor'un rakiplerini Emirhan Aydoğan durdurdu

Bursaspor’un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, TFF 1.

Bursaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan, TFF 1.Lig'in en çok rakipten top çalan futbolcusu konumunda.


TFF 1.Lig'de 20 hafta sonunda 30 puan toplayan Bursaspor'un etkilisi isimleri arasında Emirhan Aydoğan da yer alıyor. Yeşil beyazlı takımda uzun yıllardır çıkış yakalamaya çalışan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon etkili performansıyla dikkat çekiyor. Burak Altıparmak'tan sonra bu sezon yeşil beyazlı formayı en çok terleten futbolcu olan Emirhan Aydoğan, 5 gol, 2 asist yaptı. 7 gole doğrudan etki yapan Emirhan Aydoğan, TFF 1.Lig'in rakip takımdan en çok top çalan futbolcusu oldu. Maç basına 3.7 ortalama yakalayan Emirhan, 100'lerce futbolcuyu bu kulvarda geride bıraktı.

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