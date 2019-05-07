İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı anıldı

Bursaspor’un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, mezarı başında dualarla anıldı.

Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, mezarı başında dualarla anıldı.


Bursaspor Kulübü'nün efsane başkanlarından İbrahim Yazıcı için vefatının altıncı yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni yapıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen törene Yazıcı ailesi, Bursaspor yönetimi, U-21 futbolcuları, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve sevenleri katıldı. Yazıcı'nın karanfiller ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.