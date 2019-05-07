Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı anıldı

Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, mezarı başında dualarla anıldı.

Bursaspor Kulübü'nün efsane başkanlarından İbrahim Yazıcı için vefatının altıncı yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni yapıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen törene Yazıcı ailesi, Bursaspor yönetimi, U-21 futbolcuları, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve sevenleri katıldı. Yazıcı'nın karanfiller ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.