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Bursaspor'un stadyumunda 1.5 milyon TL'lik zarar

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında dün oynanan TFF 2.

Lig Play-Off Final maçının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 1 buçuk milyon TL'lik zarar oluştu.


Dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük takımları karşı karşıya geldi. Müsabakanın ardından her iki takımın taraftarlarının stadyuma verdiği zarar gün yüzüne çıktı. Bursaspor Kulübü yetkilileri, TFF Gözlemcisi ile birlikte yaptıkları değerlendirmede, Fatih Karagümrük taraftarlarının yer aldığı Bursaspor 1963 tribünün koltukları, televizyon ekranları, VİP tribünündeki koltukların büyük bir bölümü, Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerdeki koltukların büyük bölümü kırıldı.


Ayrıca soyunma odasındaki duşların büyük bir bölümünün sökülerek götürüldüğü ve çimlerin meşale ile patlayıcı maddeler sebebiyle zarar gördüğü tespit edildi. Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, zararın 1 buçuk milyon TL olduğu öğrenildi.

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