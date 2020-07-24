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Bursaspor'un test sonuçları negatif

TFF 1.

Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Lig'de Play-Off yarı final rövanş karşılaşmasında pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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