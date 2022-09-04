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Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor

Bursaspor, TFF 2.

Lig Beyaz Grup 2. haftasında Afyonspor'la yarın akşam karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, lige yarın oynayacağı müsabaka ile başlayacak. İlk haftayı maç yapmadan geçen yeşil-beyazlı takım 2. hafta maçında Afyonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Veli Karakaya yönetecek. Karakaya'nın yardımcılığını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Ersin Erbay yapacak.

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