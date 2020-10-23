Bursaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Karşıyaka oldu

Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Karşıyaka oldu. Karşılaşma Bursa'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti. Bursaspor'un rakibi 3. Lig ekiplerinden

Karşıyaka oldu. Tek maç eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek olan mücadele Bursa'da oynanacak. Kupadaki mücadeleler 3-4-5 Kasım tarihlerinde oynanacak.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve 6 haftada 7 puan toplayan Bursaspor, 10. basamakta yer alıyor. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka ise 5 maçta topladığı 13 puanla zirvede bulunuyor.