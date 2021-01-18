Bursaspor'un üç futbolcusu U19 Milli Takımı'na çağrıldı

Bursaspor'un üç genç ismi Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Şen ve Berat Altındiş, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç isimleri Milli gurur yaşamaya devam ediyor. U19 Milli Takımı'nın 24-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklanırken, yeşil beyazlı takımın üç genç ismi listede yer aldı. Bursaspor'un defans oyuncusu Ertuğrul Kurtuluş ile birlikte orta sahada görev yapan Kerem Şen ve Berat Altındiş, aday kadroda yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 13.00'te Belek'te toplanacak.