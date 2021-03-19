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Bursaspor'un üç maçı 19.00'da, bir maçı da saat 16.00'da başlayacak

TFF 1.

Lig'de 4 haftalık program açıklandı. Buna göre Bursaspor'un Altay, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor maçları saat 19.00'da, Bereket Sigorta Ümraniyespor mücadelesi ise 16.00'da oynanacak.


Lig'in 27. haftasında Pazar günü saat 19.00'da Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, sonraki haftalarda yine çoğunlukla saat 19.00 maçlarına çıkacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı takım 28. hafta mücadelesinde evinde Altay'ı ağırlayacak. 5 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşma sonrası 11 Nisanda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına gidecek olan Bursaspor'un bu maçı ise 16.00'da başlayacak. 15 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak olan Bursa ekibi, 19 Nisanda da deplasmanda Yılport Samsunspor'la üç puan mücadelesi verecek. Bu maçın da başlama saat 19.00.


BURSASPOR'UN 4 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI


5 Nisan Pazartesi


19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)


11 Nisan Pazar


16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


15 Nisan Perşembe


19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


19 Nisan Pazartesi


19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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