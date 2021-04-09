Bursaspor'un Ümraniyespor'a karşı üstünlüğü var

Lig'in 29. haftasında Pazar günü mücadele edeceği Bereket Sigorta Ümraniyespor'la bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi.. Yeşil-beyazlı takım bu maçlardan 3 galibiyet elde etti.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Her iki takım tarihlerinden 6. kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 5 maçta ise Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Bursa ekibi, bu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar, tek yenilgiyi de bu sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maçta 3-1'lik skorla aldı. Bursaspor rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.