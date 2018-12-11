Bursaspor'un Vakıfköy tesisleri yenilendi

Bursaspor'un 2007 yılından bu yana ev sahipliği yapan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri, gerçekleştirilen tadilat sonrası yepyeni bir çehre kazandı.

Yeşil-beyazlı takımın altyapısına ev sahipliği yapan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri, yenilendi. Tesislerde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, A takım teknik heyet ile sporcuları, altyapı antrenörleri ve futbol akademisi öğrencileri katıldı. Futbolcu odalarından, sosyal alanlara, dış cephesinden, sahalarına kadar hemen her noktasında yenilikler yapılan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde ayrıca özel kaleci alanı oluşturuldu. Kaleci departmanına Avrupa'nın kullanmış olduğu malzemeler getirildi. Çevresinde de düzenlemeler yapılan tesise ağaç dikimi gerçekleştirilirken, yeşil-beyazlı kulüp Türkiye'de bir ilke imza atarak, gençlerin dar alanda yeteneklerinin daha da gelişebilmesi adına Vakıfköy'de Futsal saha alanı ve kum havuzu oluşturdu.

Ali Ay: "İkinci şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak"

Törende konuşan Başkan Ali Ay, şu ifadelere yer verdi:

“Günümüz futbol ekonomisine baktığımızda kulüplerin durumu ortada. Rakamsal verilerle bu içler acısı tabloyu sık sık dile getiriyoruz. Benim burada hassasiyetle dikkat çekmek istediğim nokta şu. Şu anda hepiniz, Türk futbolunun kurtuluş reçetelerinden bir tanesinin tam üzerinde duruyorsunuz. Burası Bursaspor'un kurtuluş mücadelesinin adeta mühimmat deposu. Biz bu tesisi yenilerken yalnız değildik. Desteğini esirgemeyen çok özel insanlar vardı yanımızda. Onların bize verdiği güç sayesinde evlatlarımızın ikinci yuvası olan Vakıfköy'ü daha konforlu hale getirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 2007 yılından bu yana altyapımıza hizmet eden bu tesis, bugün Bursaspor'un neredeyse kadrosunun şekillenmesinde adeta baş rolü oynuyor. İkinci şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak söyleminin gerçekliğini, yakın gelecekte inşallah hep birlikte göreceğiz ve bununla övüneceğiz. Giriş kapımızda bir yazı görüyorsunuz. İşte burası, bu kapıdan içeri girip Bursasporluluk bilinciyle hareket eden gençlerin hayallerinin gerçekleştiği yer. Bizim yegane hedefimiz başarıyı kendi evlatlarımızla kovalamak. Bunu başardığımız gün hem Bursaspor'u ekonomik çıkmazlarından kurtaracağız, hem de Türk futbolunda çığır açacağız. Gurur dolu güzel günler çok yakında diyor, Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Aktaş: "Altyapısına şans veren bir kulübüz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Kendisine güvenen, altyapısından oyuncu yetiştirip onlara şans veren büyük bir kulübüz. 2010 yılında şampiyon olarak çok mutlu olduk, o gururu yaşadık. O mutlulukları tekrar yaşamak için buraya ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum; futbol çok çalışılarak ve disiplinli olarak başarılı olunan bir spor. Bunun yanında ahlaklı, milli ve manevi değerler hususunda hassasiyeti olan, vatanına, şehrine ve bayrağına bağlı bireylere de ihtiyacımız var. Hepinize bu konularda kendinizi geliştirmenizi diliyorum. Tesislerimiz herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Ergün Güngör de, “Türk sporu ve futbolu adına umutluyuz ve sevinçliyiz. Temeli 1976 yılında atılan ve adeta bir futbol fabrikasına dönüşen bu tesis, günümüze kadar yüzlerce değer kazandırdı. Yenilenen yüzüyle hizmetine durmadan devam ediyor. Bugüne kadar bu tesisin ayakta kalması ve üretime devam etmesinde katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleşirken, yenilenen tesis binası gezildi.