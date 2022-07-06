İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor'un yeni Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Faruk Korkmaz oldu

Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler’den boşalan Gençlik Geliştirme Proje Sorumluluğu görevine Faruk Korkmaz’ı getirdiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler'den boşalan Gençlik Geliştirme Proje Sorumluluğu görevine Faruk Korkmaz'ı getirdiğini açıkladı.


Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu görevine kulübümüze uzun yıllar önemli hizmetler veren Faruk Korkmaz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.


Başkan Ömer Furkan Banaz da forma göğüs sponsorluğu lansmanında Faruk Korkmaz'ı duyurmuş ve başarılar dilemişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.