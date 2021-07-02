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Bursaspor'un yeni sezon formalarını taraftar seçecek

Bursaspor, forma sponsoru olan tedarikçi firmanın yeni formalarını camia ile paylaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp, firma tarafından gönderilen 6 forma seçeneğini 4'e indirmek için sosyal medya hesabından anket oluşturdu ve taraftarından yardım istedi.


TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan dikkat çeken projeler gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, bu kez de forma seçimi konusunda taraftarından yardım istedi. Anlaşmaya vardıkları tedarikçi firmanın belirlediği 6 formayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Bursaspor Kulübü, seçeceği 4 forma için anket oluşturdu. Hesaplarını da kilitleyerek sadece yeşil-beyazlı taraftarın oy vermesini sağlayan Bursaspor Kulübü, en çok yüzdeye ulaşan 4 formayı yeni sezon forması olarak belirleyecek. Yapılan açıklama, “Futbolcularımızın, taraftarlarımızın üstünde emek ve sevgiyle terleyecek yeni sezon formalarımızı büyük taraftarımız seçiyor!” denildi.

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