Bursateknoparkta yeni yönetim kurulu göreve başladı

Dr. Naci Çağlar başkanlığında toplandı.

Genel Kurul Toplantısına BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın yanı sıra, Bursateknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, Genel Müdür Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, 2021-2022 dönemi Genel Müdürü Prof. Dr. Ramazan Kurt katıldı. Prof. Dr. Kurt'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı Bursateknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Atike Köken'in Bursateknopark'ın 2021-2022 yıllarında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkındaki sunumu ile devam etti.

2021-2022 yılı Olağan Genel Kurulu ile birlikte 2023-2026 yıllarında görev alacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Sinan Uyanık, önceki dönemde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Arif Karademir, Prof. Dr. Ramazan Kurt ve Prof. Dr. Hasan Basri Koçer ile Bursateknopark'ın kuruluşunda emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Rektör Çağlar, Bursatekopark'ın faaliyetlerinin artarak devam etmesi için her zaman hazır olduklarını belirterek bayrağı devraldıklarını belirtti.

2023-2026 yılları arasında Yönetim Kurulu'nda; Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, Prof. Dr. Murat Ertaş, Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ve Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev alacaklar.