Bursa'ya 12 bin kilometreden gelin geldi

5 yıllık hasret Bursa'da Türk usulü düğünle mutlu şekilde biterken, Filipinli genç düğünde gönlünce eğlendi.

Bursa'da bir firmada kendi işini kuran Kemal Ayaz (35) internet üzerinden Rudylene Louh ile 2018 yılında sohbet sitesinde tanıştı. İkili arasında ilişki her geçen gün ilerlerken Rudylene Louh ile Kemal Ayaz arasında aşk başladı. Yıllar geçse de çift birbirinden vazgeçmezken 12 bin kilometre mesafe aşka engel olmadı ve Rudylene Louh ile Kemal Ayaz Bursa'dakii Türk usulü törenle dünya evine girdi.

“Bilet parası topladım”

O dönemler garson olarak çalıştığı söyleyen Ayaz, “Çalıştığım dönemler durumum yoktu. Uçak bileti için günde 1 lira kumbarama para attım. Ama o şekilde bilet fiyatını toplamam imkansız. Çok pahalı. Bir gün dua ettim. "Allah'ım sen yardımcı ol" derken babamın işleri açıldı. Ben babamın yanında çalışmaya başladım. İlişkimizi ailesi biliyordu. Bir sene sonra ben annemi de alarak 12 bin kilometre uzaklıktaki Filipinlere kız isteme gittik. Ailesi beni tanıdı. Kültürümüzü tanıttık. Ailesi ile aramızda güçlü sinerji oluştu ve 5- 6 yılda birbirimizi tanıdık. Eşimi aldım Türkiye'ye getirdim.” dedi.

“Türkiye'nin nerede olduğunu bile bilmiyordum”

Dünya evine giren Rudylene Louh Ayaz, “Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyordum. Her şey benim için bir dua ile rüyayla başladı. Uzun bir sabır durumu oldu. Ailelerimiz bizi çok destekledi. Her şey yolunda gitti ve ben Türkiye'yi çok sevdim. Burada olmaktan çok mutluyum.” dedi.

Filipinli gelin gecede eşi Ayaz ile çifte telli oynadı.

Düğün gecesi genç çifti yalnız bırakmayan akraba ve dostları gece boyunca destek oldu.