Bursa'ya 3'üncü üniversite açılabilir

Bursa'da Eğitim Bir-Sen Teşkilat Toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, Bursa'nın yeni üniversiteleri oluşturabilecek potansiyele sahip olduğunu ve bu anlamda çalışmalarının olduğunun müjdesini verdi.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi tarafından organize edilen teşkilat toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, Bursa'nın üçüncü bir üniversiteyi kaldırabilecek potansiyele sahip olduğunu ve bununla ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu akşam Bursa 1 No'lu Şubemizin ve Memur-Sen'in de katılımıyla da bütün teşkilat mensuplarımızla bir araya geliyoruz. Bugünkü toplantımızda teşkilatımız da sendika olarak yapacağımız çalışmalara dair değerlendirmelerimiz olacak. Kamu üniversitesi olarak Bursa'mızın hem vakıf hem de kamu olarak iki tane üniversitesi var. Bir tanesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Uludağ Üniversitesi, diğeri de Teknik Üniversite. Elbette bu iki üniversitemiz eğitimin akademik çalışmanın bilgiyi üretmenin önemli kilometre taşı. Ancak Bursa'mız, sanayileşmesiyle içinde bulunduğu imkanlarıyla, tarımsal potansiyeliyle, turizmiyle,şehirleşmesiyle, üretimiyle ülkemize marka bir şehirdir. Bursa yeni üniversiteleri oluşturabilecek ve ülkemizin gelişmesinde katkı verecek potansiyele sahiptir. Bu anlamda belirli alanlara dahil çalışmamız söz konusu. Biz de buna destek vereceğiz. Çünkü bir ülke gelişecekse, bilimsel katkıyla gelişebilecektir" dedi.