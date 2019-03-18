Bursa'ya 5 bin yeni istihdam, 1 milyon turist müjdesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'nin kalbinde 100 dönüm alanda hayata geçirilecek olan dünyanın en modern ve en büyük termal sağlık, tedavi, spa ve güzellik merkezinin Bursa'da tarihi bir sürecin başlangıcı olacağını açıkladı. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak tüm süreçlerinde tam destek verdikleri ve Bursa sanayisinin köklü ailesi Gökçen'lerin sıcak su bölgesinde hayata geçireceği proje ile 5 bin yeni istihdam ile yıllık 1 milyon yerli yabancı turist ağırlanacağını bildirdi.

Özellikle başarılı bütçe yönetimi ile ilçenin çehresini ve yaşam kalitesini değiştiren projelere imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçimlere günler kala Bursa için çok önemli bir gelişmeyi paylaştı. 160 yıllık üretim geçmişi ile Bursa sanayisinin mihenk taşı olan Gökçen ailesinin 5. nesil temsilcisi Mehmet Celal Gökçen ile birlikte gönüllü paydaşı oldukları projeyi açıkladı.

“Osmangazi Bursa'nın, Termal de Osmangazi'nin Kalbi”

Osmangazi'nin Bursa'nın, sıcak su termal bölgesinin ise Osmangazi'nin kalbi olduğuna dikkat çeken Dündar, sanayi noktasında artık global bir marka olan Bursa'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine rağmen turizmde hak ettiği hedeften gün geçtikçe uzaklaştığını belirtti. Dündar, Bursa'nın özellikle tarihi mirasın canlandırılması ve yeşil donatı alanları ile otelcilikteki tesisleşme sürecini başarıyla tamamladığını kaydederek, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şimdiden Bursa'nın yeni simgesi oldu, çevresini değiştirmeye başladı. Şehrimiz, kendini yenileyebildiği oranda ileriye doğru koşar adım gidecektir. Yenileyemiyorsak başka şehirler bizdeki zenginlikleri alıp kendileri kullanacaktır” dedi.

"Dünya Standartlarının Üzerinde Termal Şehir"

Bursa'nın tarih ve kültür şehri olmasının yanı sıra termal bir şehir olduğunun altını çizen Dündar, “Asıl yer altı zenginliğimiz olan termal suda patlama yaşanacak bir sürecin başındayız. Gökçen ailesinin sıcak su bölgesinde kendilerine ait 100 dönümlük alanda hayata geçirecekleri termal sağlık, spa, güzellik merkezi dünyanın hali hazırda en yeni, modern ve büyük yatırımlarından birisi olacak. Bursa'da termal anlayışı dünya standartlarının üzerine taşıyacak. Proje belli bir aşamaya geldi. Bursa'ya gelecek olan ziyaretçilerin, en az 2-3 gün burada kalabileceği, Bursa ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı bir proje görüyoruz. Bu projeyi hızlı bir şekilde uygulamaya koymamız lazım. Bursa'nın atıl kalmış bölgesinde bu işi başlatırsak arkası gelir. Bursa'mız termal konusunda hak ettiği yeri kazanmış olur. Kalkıp başka yerden yatırımcı aramaya gerek yok. Yatırımcı burada bekliyor. Bu projeyi uygularsak Bursa kazanacak” diye konuştu.

Yeni İstihdam Kapısı

Projenin devasa bir alanda hayata geçeceğini ve istihdam açısından da çok büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Dündar, “Orta vadede 5 bin istihdam, 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan çok büyük bir yatırımla Bursa gerçekten tarihi bir sürecin eşiğinde. Biz, Osmangazi Belediyesi olarak kentin geleceği için dönüm noktası olan bu projenin her aşamasında yer alacak ve tam destek olacağız. Sayın Mehmet Celal Gökçen ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

İş adamı Celal Gökçen de, doğup büyüdükleri şehre katkı koymayı bir görev bildiklerini belirterek, “Bu bir gönül işi. Aile olarak aruzumuz, bu bölgenin şehre katkı sağlayan bir hale gelmesi. Dünya artık değişiyor. Bu değişime bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Bölgede bir fizik tedavi hastanesi hizmete girdi. Bunun devamında diğer bölümler de gelişirse, şehrimiz için çok iyi olacaktır. Projemize verdiği destekten dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.