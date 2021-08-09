Bursa'ya 800 kişilik istihdam

Yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı toplu taşıma araçları geliştirme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Karsan, Türkiye'nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak dünyanın önde gelen markalarının modellerini üretmeye yönelik işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Karsan son olarak, OYAK Renault ile 2022'nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55.000 adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor. Karsan, Megane Sedan üretimi için proje süresince OYAK Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecek. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacak.

Karsan CEO'su Okan Baş, “Bir yandan, markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa'nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor. Diğer yandan, üretim kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz. Bu kapsamda, Renault ile yaptığımız iş birliği kapsamında Renault Megane Sedan modeli üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Türk otomotiv sektörünün lider ve güçlü şirketi OYAK Renault ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk ekonomisine farklı açılardan katma değer sağlayan örnek bir işbirliği olacağına inancım tamdır” dedi. Elektrikli araç yatırımlarına 2021 yılında da devam ettiklerini sözlerine ekleyen Okan Baş, yakın zamanda tanıtımına hazırlandıkları 12 metre boyutundaki yüzde 100 elektrikli otobüsün üretimine başladıklarını da belirtti.

Bursa'da yer alan modern fabrikasında dünyaca tanınan yüksek teknolojiye sahip toplu taşıma araçlarının üretimini gerçekleştiren yerli üretici Karsan, aynı zamanda Türkiye'nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi olarak işbirliği yaptığı markalara ait modelleri de üretmeye devam ediyor. Bu stratejisi doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleriyle otomotivin tüm segmentlerinde yer almayı hedefleyen Karsan, son olarak OYAK Renault ile 2022'nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55.000 adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor. Yerli üretici Karsan, Megane Sedan üretimi için Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecektir. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacaktır.

“Esnek ve çevik üretim kabiliyetimizin bir kanıtı”

Karsan CEO'su Okan Baş, “Kurulduğumuz günden bu yana gerek hafif ve ağır ticari araç, gerekse toplu ulaşım alanında birçok global marka için üretim yapmış, kendi markasıyla ürettiği yüksek teknolojili araçları da dünyanın birçok ülkesine de ihraç etmiş bağımsız bir üreticiyiz. Bugün OYAK Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Türkiye açısından önemli bir model olan Renault Megane Sedan'ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu güçlü iş birliği, uluslararası otomotiv firmalarının hem ülkemize olan yatırım kararlılığını hem de Karsan'ın üretim yetkinliği ve becerisine olan güvenini açıkça bir kez daha gösteriyor. Ayrıca, bugüne kadar ticari araçta uzmanlaşmış olan şirketimizin OYAK Renault için bir binek otomobil üretecek olması da esnek ve çevik üretim kabiliyetimizi kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Yüksek teknolojili Karsan modelleri ile farklı markalara ait üst düzey modelleri aynı anda üretebiliyoruz”

Karsan'ın son 4 yılda yüksek teknoloji atılımı yaptığını hatırlatan Karsan CEO'su Okan Baş, “İki ayaklı bir strateji izlemeye devam ediyoruz. Bir yandan, kendi güçlü markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Türk mühendisleri ve çalışanlarının yoğun emeğiyle hayata geçirilen Karsan markalı Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa'nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Karsan, bugün elektrikli ve otonom toplu ulaşım çözümleri konusunda ülkemizin yurt dışında bilinen ve aranan bir markası haline geldi. Yurt dışından uluslararası düzeyde çok iyi bilinen firmalarla bu yönde temas halindeyiz. Diğer yandan da üretim deneyim ve kabiliyetimiz sayesinde farklı markalara ait üst düzey modellerin üretim süreçlerini fabrikamızda üstlenebiliyoruz.

Hyundai Motor Company (HMC), Menarinibus ve son olarak OYAK Renault işbirliği bu stratejimizin ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu kapsamda, Renault Megane Sedan modeli üretim kapasitemizin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

“12metrelik yüzde 100 elektrikli yeni otobüsümüzün üretimine başladık”

Karsan CEO'su Okan Baş sözlerine şu şekilde devam etti: “Üretim kapasitemizi sağlıklı ve verimli bir şekilde yönetmenin yanında, yüksek teknolojili toplu taşıma araçlarıyla dünya markası olma yolundaki hedeflerimize de başarılı bir şekilde yürüyoruz. Amacımız doğrultusunda kısa sürede çok sayıda başarı elde ettik. Jest Electric ve Atak Electric modellerinin ardından asıl odak noktamız olan Otonom Atak Electric'i dünyanın beğenisine sunduk. Bugün geldiğimiz noktada Otonom Jest Electric de planlarımız arasında yer alıyor. Öte yandan, Karsan olarak elektrikli araç tarafında yaptığımız yatırımlar 2021 yılında da hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre boyutlarında tamamen elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturacağız. Bu kapsamda, 12 metrelik yüzde 100 elektrikli modelimizin üretimine ise başladık. Çok yakında resmen tanıtımını yapmak için gün sayıyoruz.”