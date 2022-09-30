Bursa'ya çalışmak için gelen kişi, 2 saat sonra silahla vuruldu

Bursa'ya çalışmak için gelen bir kişi, geldikten yaklaşık 2 saat sonra silahla vurularak yaralandı. Yaralı kişi hastanede tedavi altına alınırken vuran kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi bir doğu ilinden Bursa'ya inşaatta çalışmak için geldi. Bursa'ya geldikten yaklaşık 2 saat sonra kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurularak yaralanan kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Silahla vurularak yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan silahla vurulan kişinin doğu ilinden Bursa'ya çalışmak için geldiği ve geldikten yaklaşık 2 saat sonra silahla vurulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.