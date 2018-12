Bursa'ya dev sağlık yatırımı

‘Önce insan' prensibiyle vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Kopal Sağlık Grubu, toplamda 35 milyon TL'lik sağlık hizmeti yatırımıyla, Bursa'ya ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Bursa'nın en köklü özel hastanelerinden biri olan Özel Anadolu Hastanesi'ni bünyesine dahil ettikten sonra, ciddi bir dönüşümle baştan aşağı yenileyen Kopal Sağlık Grubu, hastaneyi tam teşekküllü ve modern yüzüyle Bursalıların hizmetine sundu.

Bünyesinde yer alan Özel Esentepe Hastanesi, Özel Bursa Anadolu Hastanesi ve Metafiz Tıp Merkezi ile kaliteli sağlık hizmeti sunma vizyonu ile çalışan Kopal Sağlık Grubu, Bursa'ya değer katacak hamlelerini aralıksız sürdürüyor.Bursa'nın en köklü özel hastanelerinden biri olan Özel Anadolu Hastanesi'ni bünyesine dahil ettikten sonra, ciddi bir dönüşümle baştan aşağı yenileyen Kopal Sağlık Grubu, hastaneyi tam teşekküllü ve modern yüzüyle Bursalıların hizmetine sundu.

İç ve dış mekânda yapılan iyileştirme çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuşan Özel Anadolu Hastanesi, yenilenen haliyle Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlardan da tam not almayı başardı.

Bursa'ya ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz

İlk günden bu yana insan odaklı kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kopal Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ergin Kopal; “Küresel ekonomik zorluklara ve ülkemizin üzerine oynanan her türlü oyuna rağmen Kopal Sağlık Grubu olarak, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına büyümeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Özel Anadolu Hastanesi'nin tepeden tırnağa dönüşümü artık tamamlandı. Hastanemizin yenilenme sürecinde hastalarımızdan çok büyük destek aldık. Ayrıca bu büyük dönüşüm sürecinde her an yanımızda olan başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan Akan ve İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları olmak üzere küm kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa'ya Yatırıma Devam Edeceğiz

Kopal Sağlık Grubu olarak, Bursa'ya katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Ergin Kopal, “Özel Esentepe Hastanesi, Özel Bursa Anadolu Hastanesi ve Metafiz Tıp Merkezi'nde toplamda 800'e yakın kişiyi istihdam ederek, Bursa'ya ve ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sadece Anadolu Hastanesi ile geçtiğimiz bir yıl içerisinde 35 milyon TL'lik sağlık yatırımı yaparak, Bursa'ya ve ülkemize ciddi bir katma değer sağladık. Kentimiz olan Bursa'ya, yatırım ve istihdamımız ilerleyen zamanlarda da devam edecek” şeklinde konuştu