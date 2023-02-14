Bursa'ya dönen NAK ekipleri çalışmalarını anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, Bursa'ya döndükten sonra Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Enkaz altından 22 kişiyi sağ olarak kurtaran ekipler, çalışmalarını Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesine ilk giden ekipler arasında yer aldı. Depremin ardından hemen bölgeye hareket eden NAK, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgede zor şartlar altında bir hafta boyunca çalışan 59 kişilik ekip, kentin en büyük sitelerinden biri olan Ebrar Sitesi'nden 22 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Çalışmalarını tamamladıktan sonraya Bursa'ya dönen Nilüfer'in kahramanları, Başkan Turgay Erdem ile bir araya geldi.

NAK Ekip Lideri Fatih Işık çalışmalar hakkında Başkan Turgay Erdem'e bilgi verdi. Depremin hemen ardından harekete geçtiklerini anlatan Fatih Işık, “İlk anda yola çıktık ve ilgili kurum tarafından Kahramanmaraş'a yönlendirildik. Keşke bölgeye havayolu ile gidebilseydik. Daha fazla insana dokunurduk” dedi.

Enkaz altındakilere ulaşabilmek için çaba gösterdiklerini anlatan Işık, aralarında bir buçuk yaşında bebek, 77 yaşındaki amcanın da yer aldığı 22 kişiyi sağ çıkardıklarını söyledi. Işık “Ama aklımız dokunamadıklarımızda kaldı. Biz bölgede çok büyük bloklu yaşam alanı olan Ebrar Sitesi'nde çalıştık. Maalesef ilk günlerde birçok konuda sıkıntı yaşadık. Tüm ekip arkadaşlarımızla olağanüstü çalışma sergiledik. Bölge halkından ve diğer kurumlardan bizlere olumlu tepkiler geldi. Bugüne kadar aldığımız eğitimler, yaşanan tecrübelerin bize çok şey kattığını gördük. Bu emeğin karşılığını orada görmek bizi ayrıca mutlu etti. Umarım ülke olarak bu olaylardan ders alırız. Desteklerinizden dolayı Nilüfer Belediyesi ve sizlere de çok teşekkür ederiz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ekiplere emekleri için teşekkür etti. Başkan Erdem, “Dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Sizleri yürekten kutluyorum. Hızlı şekilde yol alarak birçok insana dokundunuz. Çalışmalarınızı yakından takip ettik ve kalbimiz dualarımız sizinleydi. Sizlere minnettarız. Bundan ders almalıyız ve Bursa için neler yapabiliriz bunu iyi değerlendirmeliyiz. Geleceğe yönelik yapılacak çalışmaları ele almalıyız. 1999 depremi unutuldu. O zaman bu kadar gelişen teknoloji yoktu ama koordinasyon daha hızlı sağlandı. Bu sefer ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu felaketten gereken dersi çıkarmalıyız” diye konuştu.

İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, Bursa'nın da ciddi deprem tehdidi altında olduğunu belirterek “Bizim için bir tek insan hayatı bile çok önemli. Bursa'da yaşanacak faciaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Eğitim çalışmaları, afet sonrası ihtiyaçlar, koordinasyon gibi konularda gereken çalışmaları yapmalıyız. Bu olay herkese ders olmalı. Nilüfer Belediyesi olarak NAK'ın da her zaman yanındayız ve gereken desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.