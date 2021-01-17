Bursa'ya e-spor merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen e-spor turnuvasının final heyecanına ortak olan Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya bir e-spor merkezi kazandırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyespor işbirliğinde düzenlenen e-spor turnuvasında final heyecanı yaşandı. 6 bin 336 kişinin bin 587 takımla mücadele ettiği turnuvada final karşılaşması, e-sporcular Mümin Berk Turan ile Kenan Arzıman arasında gerçekleşti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen oyuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ‘online olarak' katıldı. Mümin Berk Turan'ın şampiyonluğu aldığı karşılaşmada, birinciye 2 bin 500 TL, ikinci olan Kenan Arzıman'a da bin 500 TL'lik para ödülü verildi. Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç ise ‘Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ile birlikte' maçı izleyenler arasında yer aldı.

E-spor branşı da geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, final karşılaşması olan FIFA 21'de ortaya koydukları performans nedeniyle e-sporcular Mümin Berk Turan ile Kenan Arzıman'ı tebrik etti. E-sporun dünyada hızla yayılmaya devam ettiğini ve Türkiye'de bu spor dalını 4 milyona yakın taraftar grubunun takip ettiğini, binlerce gencin ise düzenlenen organizasyonlara katıldığını belirten Başkan Aktaş, “Turnuva sonrasında çalışmalarımızı tamamlayıp, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde bir e-spor branşı açacağız. Aynı zamanda Bursa'ya bir e-spor merkezi kazandırma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi. Geleneksel sporlara kıyasla e-sporun ‘kendisine has ekosistem ve eğlence anlayışına sahip bir alan' olduğunu dile getiren Bakan Aktaş, “Bizler de bu alanda gençlerin önünü açmak, ailelerin e-spor farkındalığı ile doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve profesyonelleşmelerine katkıda bulunmak için projeler geliştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası platformlarda e-spor tutkunlarını bir araya getirerek, geniş katılımlı organizasyonlar düzenliyoruz” diye konuştu.

Toplam 20 bin TL'lik para ödülü

Başkan Alinur Aktaş, 11-17 Ocak tarihleri arasında organize edilen turnuva ile e-spor tutkunlarını bir araya getirdiklerini kaydetti. 2021 yılının kapsamlı ilk turnuvasında 4 farklı oyunda katılımcılara ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Turnuva kapsamında; FPS türünde Zula, Spor türünde FIFA 21, Battle Royale türünde ise Pubg ve Pubg Mobile oyunları oynandı. Pubg oyununa 261, Pubg Mobil oyununa 789, Zula oyununa 196 ve FIFA 21 oyununa 341 olmak üzere, toplam bin 587 takım turnuvaya katıldı. Genel toplamda 6 bin 336 kişi organizasyona iştirak etti. Toplamda 20 bin TL ödülün dağıtıldığı turnuvada; birinciler 2 bin 500'er TL, ikinciler bin 500'er TL ve üçüncüler ise biner TL para ödülü aldı. Bu vesileyle, oyunlara katılan tüm genç kardeşlerime teşekkür diyorum” şeklinde konuştu.