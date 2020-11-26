Bursa'ya hareketlilik ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği'nin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülüne layık görüldü.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasına en aktif katılımı sağlayarak Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 Ulusal Ödüllerini kazanan belediyeler belli oldu. Avrupa Birliği Komisyonunun girişimi olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturarak erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasına bu yıl dünyada en yüksek katılımı gösteren ülke 551 belediye ile Türkiye oldu. Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerin bu özverili çalışmalarını desteklemek ve diğer belediyeleri de teşvik etmek amacıyla 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da en hareketli belediyeleri ödüllendirdi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sektörel Politikalar Daire Başkanı Burcu Altınordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Duman, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları Sektör Yöneticisi Akif Türkel ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımlarıyla oluşan Juri, 25 Kasım'da toplanarak belediyelerin hafta kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Bisiklet turu

Yapılan değerlendirmeler sonucunda “Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri”, “Kalıcı Önlemler” ve “22 Eylül Arabasız Gün” kıstaslarını yerine getiren ve hareketlilik.tbb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapan 51 belediye arasından 3 büyükşehir, nüfusu 100 bin üstü olan 3 belediye ve nüfusu 100 bin altı olan 3 belediye olmak üzere toplam 9 belediye ödüle layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Şanlıurfa ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte ödüle layık görüldü. Etkinlik kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Eylül'de 200'e yakın bisikletlinin katılımıyla Kısa Parkur Bisiklet Turu düzenlenmişti. ‘Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik' sloganıyla bir araya gelen bisikletliler, yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergah olan Hüdavendigar Kent Parkı'nın çevresini turlamıştı. Yine hafta boyunca da belediyenin sosyal medya hesaplarından Hareketlilik Haftasına ilişkin paylaşımlar yapılarak, toplumsal bir bilinç oluşturulması sağlanmıştı.