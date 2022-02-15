Bursa'ya kamulaştırma müjdesi

Geçtiğimiz günler Bursa'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hemen ardından açıklanan kararın Bursa ve bölge için bir müjde niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Davut Gürkan, Gürsu-Yenişehir güzergahını takip ederek, Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hatla Bursa'nın Ankara - İstanbul hızlı tren hattına bağlanarak, yüksek hızlı tren hattına dahil olacağını ifade etti. Başkan Gürkan, yapımı devam eden hattın aynı zamanda Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey istasyonlarından geçeceğini hatırlatarak, “Bursa'dan geçecek olan hatla Balıkesir, arasında da demiryolu bağlantısı kurulmuş olacak. Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yürütüleceği ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Bursa, demiryolu ulaşım alternatifine yüksek teknoloji ile kavuşacak” dedi.

Başkan Gürkan, proje ile Bursa'yı da içine alan ve yük-yolcu taşımacılığında çok önemli bir adım teşkil edecek olan proje ile Bursa'ya ulaşımın da kolaylaşarak, projenin aynı zamanda otobanların yükünü de hafifleteceğini belirtti. Davut Gürkan, ilk etapta 106 kilometre olarak düşünülen projenin daha sonra 201 kilometreye çıkarıldığını hatırlatarak, “Sanayisi ve üretim potansiyeli ile Türkiye'nin en önemli illerinden olan Bursa, lojistik konusunda da önemli avantajlar sağlanacak. Bursa, gücüne güç katarken, potansiyeline de büyük bir ivme kazandıracak. Şu ana kadar AK Parti dönemlerinde 30 milyar liralık yatırım alan Bursa, projenin kattığı değerle birlikte yeni yatırımların da önü açacak. Projeye ve Bursa'ya destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.