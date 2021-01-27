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Bursa'ya kar geri geliyor

Meteroloji Genel Müdürlüğü Bursa için 5 günlük hava raporunu açıkladı.

Bursa, lodosun ardından yeniden kar yağışının etkisi altına giriyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı 5 günlük hava tahmin raporunda bugün öğle saatlerinde başlayacak karla karışık yağmurun saat 15.00'dan itibaren yerini kara bırakmasının beklendiğini bildirdi. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 14, en düşük 2 derece olacağı tahmin edilirken, yarın için de kar yağışı bekleniyor.


Perşembe günü sıcaklık en yüksek 5, en düşük 1 dereceye kadar gerilerken, Cuma ise yağış Bursa'yı terk edecek.


Diğer yandan Uludağ'da bugün, yarın ve cumartesi kar yağışı beklenirken, zirvede sıcaklık en yüksek eksi 6 derece, kar kalınlığı 50 santimetre olarak bildirildi.

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